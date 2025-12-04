İran’dan Körfez İşbirliği Konseyi’ne tepki:“İran’ın Basra Körfezi’ndeki gücü yanlış değerlendirilmemeli”

Şemhani, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, KİK bildirisinde Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hakimiyetinde olduğuna dair ifadelere tepki göstererek, "İran'ın Basra Körfezi'ndeki gücü yanlış değerlendirilmemeli. Komşuların rolü güvenlik inşa etmektir İran'ın kırmızı çizgileriyle oynamak değil." dedi.

"ABD VE İSRAİL GÖLGESİNDE YAYIMLANAN BİLDİRİ YAPICI DEĞİL"

KİK'in, İran'ın Kuveyt ile anlaşmazlık yaşadığı Durra/Araş Gaz Sahası konusundaki ifadelerini de eleştiren Şemhani, KİK'in İran'ın Kuveyt ile anlaşmazlık yaşadığı Durra/Araş Gaz Sahası ile ilgili iddialarını "yapıcı olmayan bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan Ebu Musa ile Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarıyla ilgili İran ve BAE hakimiyet iddiasında bulunuyor.

Adalar 1971'e kadar İngiliz işgali altındaydı. Kasım 1971'de İngiltere'nin adaların kontrolünü BAE'ye devrederek çekilmesinin hemen ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE, adalara askeri güçlerini konuşlandıran İran'ı "işgalci" olarak niteliyor.

DURRA/ARAŞ GAZ SAHASI

Basra Körfezi'nde bulunan, büyük bir rezerve sahip Durra/Araş Gaz Sahası, Kuveyt ile İran arasında yıllardır anlaşmazlık konusu olmaya devam ediyor.

Tahran yönetimi, Durra/Araş Gaz Sahası'nın yüzde 40'ının İran kara sularında, yüzde 60'ının ise Kuveyt ve Suudi Arabistan arasındaki bölünmüş tarafsız bölgede olduğunu iddia ediyor.