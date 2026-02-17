İran’dan kritik adım! Hürmüz Boğazı birkaç saat kapatılacak

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde yürütülen askeri tatbikatın ana aşamasına geçildi.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE KAPATILACAK

Tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının bugün birkaç saat güvenlik gerekçesiyle kapatılacağı belirtildi.