İran’dan kritik hamle iddiası! Diego Garcia üssü balistik füzelerle hedef alındı

İran'ın, ABD ve İngiltere'nin Hint Okyanusu'nda bulunan stratejik Diego Garcia Üssü'nü hedef aldığı iddiası uluslararası gündemde geniş yankı uyandırdı.

İKİ BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI İDDİASI

ABD basınında yer alan haberlere göre, İran'ın üsse yönelik iki orta menzilli balistik füze fırlattığı öne sürüldü. Ancak söz konusu füzelerin hiçbirinin hedefe ulaşamadığı ifade edildi.

BİRİ DÜŞTÜ, DİĞERİ HAVADA İMHA EDİLDİ

Yetkililerin aktardığına göre füzelerden biri uçuş sırasında başarısız olurken, diğer füze ise ABD'ye ait bir savaş gemisinden ateşlenen SM-3 önleyici füze ile havada etkisiz hale getirildi.

İran'ın, kendisine yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki Diego Garcia Üssü'nü hedef alması, ülkenin füze menzilinin daha önce açıklanandan daha uzun olabileceğine işaret ediyor.

ABD merkezli "Nükleer Silahların Kontrolü için Wisconsin Projesi" bünyesinde faaliyet gösteren İran Gözlem Örgütü (İran Watch), İran'ın yaklaşık 4 bin kilometre menzile ulaşabilen operasyonel füzelere sahip olduğunu belirtiyor.

İsrail merkezli Alma Araştırma ve Eğitim Merkezi ise İran füzelerinin azami menzilini yaklaşık 3 bin kilometre olarak değerlendirirken, daha uzun menzilli sistemlerin geliştirildiğine dair bulgular bulunduğunu ifade ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Şubat 2025'te yaptığı açıklamada, İran'ın füze menzilinin bilinçli olarak 2 bin kilometreyle sınırlandığını belirtmişti.

Hint Okyanusu'nda, İngiltere'ye bağlı bir adada bulunan Diego Garcia Üssü, ABD'nin bombardıman uçakları, nükleer denizaltılar ve güdümlü füze destroyerlerini konuşlandırdığı stratejik üs olarak öne çıkıyor.