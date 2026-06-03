İran’dan Kuveyt’e füze yağmuru: 1 ölü, 63 yaralı

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından, İran'dan düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Saldırıların şiddetle kınandığı açıklamada, sonuncusu havalimanına yönelik olmak üzere İran'dan düzenlenen saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Diplomatik misyonlar dahil bazı hayati önem taşıyan tesislerin saldırılar sonucu hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, "İran'ın bölgede gerilimi tırmandıran, güvenlik ve istikrarı baltalayan bu saldırılarının kabul edilemez olduğu" vurgulandı.

Saldırıların ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2026 yılındaki 2817 sayılı kararını açıkça ihlal ettiği, bunların tekrarının sistematik ve saldırgan bir yaklaşımı temsil ettiği kaydedildi.