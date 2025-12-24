İran’dan Libya’ya taziye mesajı
İran, Ankara’da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki askeri heyet için taziye mesajı yayımladı.
İran Dışişleri Bakanlığı, uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki 5 askeri heyet için başsağlığı mesajı yayımladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yayımladığı taziye mesajında Libya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.