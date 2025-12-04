İran’dan Lübnan’a destek: Erakçi’den Recci’ye dayanışma mesajı

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Erakçi, Lübnan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarına yönelik desteğin süreceğini belirtti.

İki ülke arasındaki derin ve köklü ilişkiye vurgu yapan Erakçi, Lübnan Dışişleri Bakanı Recci'yi bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere İran'a davet etti.