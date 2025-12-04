İran’dan Lübnan’a destek: Erakçi’den Recci’ye dayanışma mesajı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail saldırılarının arttığı dönemde Lübnanlı mevkidaşı Yusuf Recci’ye destek mesajı gönderdi. Erakçi, Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci’yi bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüşmek üzere İran’a davet etti.
İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Erakçi, Lübnan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarına yönelik desteğin süreceğini belirtti.
İki ülke arasındaki derin ve köklü ilişkiye vurgu yapan Erakçi, Lübnan Dışişleri Bakanı Recci'yi bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere İran'a davet etti.