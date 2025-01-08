İran’dan Macron’a sert sözler: Yanıltıcı ve çelişkili!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Macron'un açıklamalarını 'yanıltıcı, çelişkili ve spekülasyonlara dayalı' olarak değerlendirdi. Sözcü, Fransa'yı 'bölgedeki barış ve istikrara yönelik yapıcı olmayan yaklaşımlarını gözden geçirmeye' çağırdı. Ayrıca Macron'un İran'ın nükleer programıyla ilgili ifadelerini 'dayanıksız' olarak nitelendirdi.

Bekayi, İran'ın nükleer programının 'barışçıl olduğunu ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütüldüğünü' vurguladı. Macron, Fransız büyükelçilere yaptığı konuşmada, "İran, Fransa, Avrupalılar ile tüm bölge için ve daha da ötesi için ana stratejik ve güvenlik sorunudur" ifadelerini kullandı.