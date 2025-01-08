Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İran'dan Macron’a sert sözler: Yanıltıcı ve çelişkili!
Giriş Tarihi: 8.1.2025 11:19

İran'dan Macron’a sert sözler: Yanıltıcı ve çelişkili!

İran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran'ın Orta Doğu'da ana güvenlik ve stratejik tehdit olduğu yönündeki açıklamalarını 'yanıltıcı' olarak nitelendirdi.

AA
İran’dan Macron’a sert sözler: Yanıltıcı ve çelişkili!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Macron'un açıklamalarını 'yanıltıcı, çelişkili ve spekülasyonlara dayalı' olarak değerlendirdi. Sözcü, Fransa'yı 'bölgedeki barış ve istikrara yönelik yapıcı olmayan yaklaşımlarını gözden geçirmeye' çağırdı. Ayrıca Macron'un İran'ın nükleer programıyla ilgili ifadelerini 'dayanıksız' olarak nitelendirdi.

Bekayi, İran'ın nükleer programının 'barışçıl olduğunu ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde yürütüldüğünü' vurguladı. Macron, Fransız büyükelçilere yaptığı konuşmada, "İran, Fransa, Avrupalılar ile tüm bölge için ve daha da ötesi için ana stratejik ve güvenlik sorunudur" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İran'dan Macron’a sert sözler: Yanıltıcı ve çelişkili!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA