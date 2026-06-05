İran'dan mutabakat açıklaması: Hala açıklığa kavuşturulması gereken belirsizlikler var

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik üzerinde çalışılan mutabakat zaptına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HALA BELİRSİZLİKLER BULUNUYOR"

Rızai, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının mevcut taslağında hala açıklığa kavuşturulması gereken belirsizlikler bulunduğunu söyledi.

"TRUMP KENDİ ŞARTLARINI KABUL ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Rızai ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı kendi şartlarını kabul etmeye zorlamak istediğini ve Tahran'ın taleplerini belirsiz bırakmaya çalıştığını öne sürdü.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör