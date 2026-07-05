İran'dan çok net İsrail mesajı: Resmi olarak tanımayacağız

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Müslümanlara ve "Direniş Cephesi"ne gerektiğinde füze gerektiğinde de siyasi destek vereceklerini belirterek, "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız." dedi.

İran’dan çok net İsrail mesajı: Resmi olarak tanımayacağız
AA

İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile yaptığı görüşmede, İsrail'i resmi olarak tanımayacaklarını söyledi.

İran’dan çok net İsrail mesajı: Resmi olarak tanımayacağız

"ABD İLE BARIŞIMIZ YOK"

İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf, başkent Tahran'da Derviş ile görüştü.

Görüşmede Kalibaf, Müslümanlara ve "Direniş Cephesi"ne gerektiğinde füze gerektiğinde de siyasi destek vereceklerini belirterek, "ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

İran’dan çok net İsrail mesajı: Resmi olarak tanımayacağız

"ŞEHİT İMAMIN İNTİKAMI KUDÜS'ÜN ÖZGÜRLÜĞÜDÜR"

Diplomasinin, askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, "Şehit imamın intikamı Kudüs'ün özgürlüğüdür." dedi.

Derviş ise, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının "Direniş Cephesi" için bir zafer olduğunu vurgulayarak, "Mutabakatın her bir maddesi İran için zafer ABD için yenilgidir." diye konuştu.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
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