İran’dan müzakere açıklaması: Top ABD’de
ABD-İran hattında müzakare ve savaş aynı masada dururken taraflardan kritik açıklamalar gelmeye devam ediyor. BBC'ye konuşan İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi müzakerelere ilişkin "Top ABD'nin sahasında. Eğer onlar yaptırımlar hakkında görüşmeye hazırsa, biz de bu konu ve programımızla ilgili diğer meseleler üzerinde görüşmeye hazırız" dedi. Ülkesinin nükleer müzakerelerde yalnızca nükleer programa odaklanacağını belirten Revançi, füze programının görüşmelere konu olmasının İsrail'in talebi olduğunu söyledi. ABD ile İran arasında şubat ayının başında Umman'da yapılan müzakerelerin ikinci turu ise yarın İsviçre'de gerçekleştirilecek.