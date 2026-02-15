İran’dan müzakere açıklaması: Top ABD’nin sahasında

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, BBC'ye açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, "Top ABD 'nin sahasında. Eğer onlar yaptırımlar hakkında görüşmeye hazırsa, biz de bu konu ve programımızla ilgili diğer meseleler üzerinde görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"OLASI SAVAŞ YIKICI OLACAK"

Revançi, ABD'nin bölgedeki askeri varlığının artırılmasıyla ilgili şüphelerini dile getirerek, olası bir savaşın "yıkıcı ve herkes için zararlı olacağını, özellikle de bu saldırıyı başlatanların zarar göreceğini" belirtti.

"Top ABD'nin sahasında." ifadesini kullanan Revançi, Amerikalıların yaptırımların kaldırılmasını görüşmeye istekli olması halinde İran'ın ABD ile bir nükleer anlaşmaya varmak için uzlaşmaları değerlendirmeye hazır olduğunu BBC'ye söyledi.