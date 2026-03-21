İran’dan net mesaj! ‘Ateşkes yok, güvence ve tazminat şart’

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın sona ermesine yönelik dikkat çeken şartlar ortaya koydu.

"ATEŞKESİ KABUL ETMİYORUZ"

Japonya merkezli Kyodo Haber Ajansı'na konuşan Erakçi, ateşkes çağrılarını net bir dille reddetti. Erakçi, "Geçen yıl yaşananların tekrarlanmasını istemediğimiz için ateşkesi kabul etmiyoruz. Savaş tamamen ve kalıcı olarak sona ermeli ve bu durumun tekrar yaşanmayacağına dair güvenceler verilmelidir. İran'a verilen zararlar da tazmin edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"KALICI GÜVENCE İSTİYORUZ"

Tahran yönetiminin temel talebinin, benzer saldırıların bir daha yaşanmayacağına dair açık ve bağlayıcı güvenceler olduğunu vurgulayan Erakçi, kalıcı barış için bu şartın vazgeçilmez olduğunu belirtti.

İran'ın uğradığı zararların da karşılanması gerektiğini söyleyen Erakçi, savaşın ekonomik ve altyapısal yıkımına dikkat çekerek, "Zararların tazmini çözümün bir parçası olmalı" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIK AMA KISITLAMA VAR

Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma da değinen Erakçi, boğazın tamamen kapatılmadığını ancak İran'a yönelik saldırılara katılan ülkelere ait gemilere kısıtlamalar getirildiğini ifade etti. Diğer ülkelerle koordinasyon sağlanması halinde güvenli geçişin sürdüğünü belirtti.

"BU SAVAŞ BİZE DAYATILDI"

Savaşın İran tarafından başlatılmadığını savunan Erakçi, "Bu yasa dışı ve sebepsiz bir saldırıdır. İran'ın verdiği yanıt meşru müdafaadır ve gerektiği sürece devam edecektir" dedi.