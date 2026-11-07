İran’dan nükleer hazırlık

ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde ağır yara almasının ardından İran'a bir saldırıyı masadan kaldırmıyor. Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koltuğunu korumak için İran'a bir saldırı planlayabileceği iddia edilirken İran'daki Kazma Dağı'nda bulunduğu öne sürülen nükleer tesislere yönelik yeni bir saldırı hazırlığında olduğuna dair iddialar güçlendi. ABD'nin bölgeye taktiksel nükleer silah atmasından endişe ediliyor. The Times gazetesine göre İran Sağlık Bakanlığı yetkilileri Kazma Dağı'nın 2 ila 3 kilometre yakınındaki halka nükleer saldırı riski nedeniyle iyot tabletleri dağıtmaya başladı. Yetkili, "Evet, iyot dağıtıyoruz. Trump'a artık güvenilemez. Bu suçu işleyebilir" dedi. Devrim Muhafızları ile yakın bağları olan İranlı bir analist, "Çok az zaman kaldığını herkes biliyor. Amerika, Kazma Dağı'na karşı nükleer bir silah kullanmazsa bu bir mucize olur" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKÂ VE VERİ MERKEZLERİ HEDEFTE

ABD'deki ara seçimlerin kaybedenleri arasında yapay zekâ ve veri merkezi şirketleri de gösteriliyor. Kongre'nin her iki kanadında da Demokratların üstünlük sağladığı ara seçimlerde çeşitli eyaletlerde seçmenlerin oyuna sunulan veri merkezi projelerine ilişkin yerel düzenleme ve kısıtlama önerileri, bu yatırımların geleceğine yönelik belirsizlikleri artırdı. Seçmenlerin veri merkezlerine gösterdiği tepkinin arkasında tesislerin elektrik ve su tüketimi, yerel şebekeleri zorlaması, elektrik faturalarını artırması ve gürültü dahil çevresel etkilere yol açması gibi faktörler bulunuyor. Guardian gazetesinin haberine göre Avrupa genelinde de bugün ve yarın veri merkezleri çevresel faktörlerden dolayı protesto edilecek. Dün ayrıca küresel çapta yapay zekâ hisselerinde büyük bir düşüş yaşandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör