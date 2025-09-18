İran’dan nükleer uyarı! Tesislere saldırılar barış ve güvenliği tehdit ediyor

Viyana'daki BM Ofisi'nde gerçekleştirilen oturuma İran, Çin, Rusya, Venezuela, Güney Afrika ve Pakistan'ın daimi temsilcileri katıldı. Panelde, İsrail'in haziran ayında İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılar hatırlatılarak, bu saldırıların yalnızca insan hayatını ve çevreyi tehlikeye atmadığı, aynı zamanda Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme rejiminin bütünlüğünü de sarstığı belirtildi.

"ULUSLARARASI TOPLUM ÖNLEM ALMALI"

Hukuki, politik ve güvenlik boyutlarıyla ele alınan tartışmada, nükleer tesislere saldırıların küresel güvenlik için ciddi risk taşıdığına dikkat çekildi. Katılımcılar, uluslararası toplumun bu tür saldırılara karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.