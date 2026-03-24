İran’dan Peşmerge’ye füze saldırısı! 6 ölü, 30 yaralı

Tahran yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçlerinin karargahlarını balistik füzelerle vurdu.

KARARGAHLAR HEDEF ALINDI

Peşmerge Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erbil'in kuzeyinde bulunan 7. Piyade Tümeni Karargahı ile Soran Bağımsız İdaresi sınırları içindeki 5. Piyade Tümeni unsurlarının hedef alındığı bildirildi. Saldırının İran'a ait 6 balistik füze ile gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Peşmerge Bakanlığı açıklamasında, "İnsani değerler ve iyi komşuluk ilkeleriyle bağdaşmayan bir saldırı" ifadeleri kullanılırken, "Barışçıl tutumuna rağmen böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalan IKBY, halkını ve topraklarını hedef alan her türlü saldırıya karşı meşru müdafaa hakkına sahiptir. Zulüm ve baskı uzun sürmeyecek, nihayetinde barış iradesi kazanacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca, tüm taraflara IKBY'yi çatışma ve istikrarsızlıktan uzak tutma çağrısı yapılırken, Irak merkezi hükümeti ve uluslararası topluma da bu tür ihlaller karşısında sessiz kalmamaları ve gerekli adımları atmaları çağrısında bulunuldu.