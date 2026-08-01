İran’dan Rumlara İngiliz üssü uyarısı
ABD ile İran'ın karşılıklı saldırıları sürerken Tahran'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) bir uyarı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, Rum tarafına Kıbrıs'taki İngiliz askeri üslerinin ülkesinin yönelik operasyonlarda kullanılmaması konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. Öte yandan Telegraph'ın haberine göre, ABD ve İsrail, İran üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla ülkenin kara sınırlarının sıkılaştırılmasını planlıyor. Guardian gazetesi ise Suudi Arabistan'ın İran destekli Husilere karşı Yemen'e kara operasyonu düşündüğünü ileri sürdü.