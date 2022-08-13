İran’dan Rus subaylara İHA eğitimi

Ukrayna Savaşı üzerinden ABD ile Rusya karşı karşıya gelmeye devam ediyor. İngiliz Reuters ajansındaki habere göre, İran da bu gerilime dahil oluyor. Bunun nedeni ABD tarafından yapılan bir açıklama. Reuters'a göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Rus subayların son haftalarda İran'da insansız hava araçları (İHA) konusunda eğitildiğini söyledi. Sözcü, Washington yönetiminin gelecekte İHA alışverişini önlemek için Tahran ve Moskova'ya daha fazla yaptırım uygulamaya çalıştığını kaydetti.