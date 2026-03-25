İran’dan savaşa karşı çıkış! Sünni din adamından dikkat çeken çağrı

Ülkenin önde gelen Sünni din adamlarından Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, devam eden savaş ortamına karşı barış çağrısında bulundu.

"SAVAŞI DURDURMAK DOĞRU YOL"

Zahidan şehri Cuma İmamı İsmailzehi, ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Savaşı durdurma yolunu seçmek uygun olacaktır" ifadelerini kullandı.

İsmailzehi, İran-Irak Savaşı'nın sonunda alınan kararları hatırlatarak, o dönemde ülkenin toprak bütünlüğünü korumak adına Birleşmiş Milletler kararlarının kabul edildiğini belirtti. Bu sürecin zor ama gerekli bir adım olduğunu vurguladı.

ALTYAPIYA SALDIRI UYARISI

Çatışmaların devam etmesi halinde ulusal kaynakların ve hayati altyapının zarar göreceğini kaydeden İsmailzehi, "Çatışmanın tüm tarafları, halkın ortak ihtiyacı olan hayati altyapıya ve enerji sektörüne saldırmaktan kaçınmalıdır." ifadesine yer verdi.