İran’dan sert açıklama: “ABD ve İsrail, DEAŞ militanlarını ülkemize gönderdi”

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na konuşan Musevi, iki ülkenin İran'a DEAŞ militanları gönderdiğini ve bu unsurların İran halkı ile emniyet güçlerine yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

"12 GÜNLÜK SAVAŞIN MAĞLUBİYETİNİ TELAFİ ETME ÇABASI"

Musevi, "ABD ve İsrail, 12 günlük savaşta aldıkları mağlubiyeti telafi etmek için İran'a DEAŞ militanları gönderdi. Bu paralı askerler, İran halkına ve emniyet güçlerine saldırılar düzenleyerek şehitler verdirdi" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında güvenlik güçlerinin tutumuna da değinen Musevi, terörist grupların içine karışan bazı kişilerin "masum ama cahil" olduğunu öne sürerek, bu nedenle olayların daha da büyümemesi için dikkatli davranıldığını belirtti.

Musevi, "İran toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlal edilmesine izin vermeyecektir. Düşman, İran emniyetinin hiçbir teröristin meydanlara çıkmasına müsaade etmeyeceğini bilmeli." dedi.

İRAN'DAKİ OLAYLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.