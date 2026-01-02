İran’dan sert mesaj: "Füze gücümüz ne savaşla ne masayla yok edilebilir"
İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ülkesinin balistik füze kapasitesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran devlet televizyonuna konuşan Nasırzade, füze gücünün ne askeri müdahalelerle ne de diplomatik müzakerelerle ortadan kaldırılabileceğini söyledi.
Ülkede füze programı konusunda herhangi bir müzakere iradesi bulunmadığını vurgulayan Nasırzade, "Füze gücümüz ne savaşla ne de müzakere ile yok edilebilir. Füze kapasitemiz, ABD gibi birkaç yüzyıllık bir devletin aldığı kararlarla ortadan kaldırılamaz." ifadelerini kullandı.
ULUSAL GÜVENLİĞİN TEMEL UNSURU
İran'ın balistik füze programı, ülkenin ulusal güvenlik mimarisinin ve bölgesel güç projeksiyonu stratejisinin en kritik, en dinamik ve uluslararası alanda en çok tartışılan bileşenlerinden birini teşkil ediyor.