İran’dan sert mesaj: "Füze gücümüz ne savaşla ne masayla yok edilebilir"

Ülkede füze programı konusunda herhangi bir müzakere iradesi bulunmadığını vurgulayan Nasırzade, "Füze gücümüz ne savaşla ne de müzakere ile yok edilebilir. Füze kapasitemiz, ABD gibi birkaç yüzyıllık bir devletin aldığı kararlarla ortadan kaldırılamaz." ifadelerini kullandı.

ULUSAL GÜVENLİĞİN TEMEL UNSURU

İran'ın balistik füze programı, ülkenin ulusal güvenlik mimarisinin ve bölgesel güç projeksiyonu stratejisinin en kritik, en dinamik ve uluslararası alanda en çok tartışılan bileşenlerinden birini teşkil ediyor.