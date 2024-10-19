İran’dan Sinvar suikastına ilişkin yeni açıklama: Hamas yaşamaya devam edecek!

Onun gibi ömrünü gaspçı ve zalim düşmana karşı mücadele ederek geçirmiş bir insanın hak ettiği şehadetten başka sonu yoktur. Onun kaybı direniş cephesi için elbette acıdır ama bu cephe Şeyh Ahmed Yasin, Fathi Shaghaghi, Rentisi ve İsmail Haniyeh gibi önemli isimlerin şehadeti ile ilerlemeyi durdurmadı ve zerre kadar da durmayacaktır. Hamas yaşıyor ve yaşayacak" dedi.