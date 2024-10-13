İran’dan şok açıklama: Savaşa hazırlıklıyız!

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, resmi ziyaret için geldiği Irak'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda İran basınına açıklamalarda bulundu.
Erakçi, "Savaş ve provokasyon istemiyoruz. Ancak her türlü savaşa veya provokasyona karşı da tamamen hazırlıklıyız. Bölgeyi herhangi bir savaş felaketinden uzaklaştırmak için Irak hükümetiyle istişare çabamızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Erakçi, Irak hükümeti, halkı ve dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'nin Gazze ve Lübnan'daki savaşı reddetmesi ve her iki halka yönelik desteğini takdirle karşıladıklarını kaydetti.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
"ABD KENDİ ORDUSUNU TEHLİKEYE ATIYOR"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin balistik füzeleri engellemek için kullandığı THAAD olarak bilinen Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemleri için İsrail'e asker konuşlandıracağına dair iddialara ilişkin, "ABD'nin kendi askerlerinin hayatını tehlikeye attığını" ifade etti.
Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD, İsrail'e rekor miktarda silah teslim ediyor. Şimdi de askerlerinin hayatlarını tehlikeye atıyor ve onları füze sistemlerini işletmek için İsrail'de konuşlandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Bölgede topyekun bir savaşın çıkmaması için son günlerde büyük çaba sarf ettiklerini belirten İranlı Bakan, "Halkımızı ve çıkarlarımızı savunma konusunda kırmızı çizgimizin olmadığını da açıkça söylüyorum." ifadelerini kullandı.