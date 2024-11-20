İran’dan şok karar: Ülkenin başkenti değişiyor!

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Hürmüzgan ve Sistan-Belucistan eyaletlerinden milletvekilleriyle bir araya geldi. Görüşmede ülkenin güney ve güneydoğusundaki eyaletlerin kalkınma ve çevre sorunları ele alındı.

Pezeşkiyan, başkentin Tahran'dan başka bir şehre taşınması gerektiğini belirterek bu yönde gerekli çalışmaları başlattıklarını, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'e talimat verdiğini ifade etti. Pezeşkiyan, "Konuyu görmezden gelirsek ileride ülke olarak çok büyük çevre krizleri ve sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Tahran'ın başkent olarak kalmasının sürdürülemez olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan şehrin çözülemeyen sorunlarına dikkat çekerek, "Tahran için ne yaparsak yapalım zaman kaybediyoruz. Ülkenin yeni ekonomik ve siyasi merkezini daha güneye ve denize yakın bir noktaya taşımak zorundayız" ifadelerini kullandı.