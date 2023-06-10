İran’dan suçlamalara yanıt geldi: Tüm faaliyetleri bildirdik

İran, tüm nükleer faaliyetlerinin ve materyallerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) tam olarak beyan edildiğini, doğrulandığını ve UAEA'nın "bildirilmemiş materyaller" iddiasının İsrail tarafından sağlanan "yanlış ve uydurma" bilgilere dayandığını savundu.

"BEYAN EDİLMEMİŞ NÜKLEER MATERYAL YOKTUR"

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliği, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin, Ajansın Yönetim Kuruluna sunduğu rapora ilişkin yazılı açıklama yayımladı. UAEA'nın İran'daki doğrulama faaliyetlerini yürütmesini sağlamak için İran'ın her türlü çabayı gösterdiği ifade edilen açıklamada, Tahran yönetiminin, Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmeye kararlı olduğu belirtildi.