İran’dan suikast iddialarına yalanlama: Arkasında İsrail var
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'yi İran'a yönelik yeni bir saldırıya itmeye çalıştığı günlerde ABD basınında ardı ardına 'suikast' haberleri çıkmaya başladı. CNN televizyonu isimleri açıklanmayan 7 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde de ABD istihbaratının İran'ın başkent Washington'da kirli bomba ve kimyasal silahlarla saldırı düzenlemeye yönelik planlar yaptığını tespit ettiğini öne sürdü. The New York Times gazetesi de İran'daki bazı barajların yalnızca tarımsal sulama ve elektrik üretimi için değil, yer altındaki askeri tesislere destek sağlamak amacıyla da inşa edilmiş olabileceğini iddia etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iddiaları reddederek, haberlerin gelecekteki saldırganlığa meşruiyet kazandırmak amacıyla hazırlandığını söyledi.