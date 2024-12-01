İran’dan Suriye’ye destek açıklaması

Arakçi bugün Şam'a giderek İran'ın mesajını Suriye hükümetine ileteceğini aktararak, "Suriye ordusuna ve hükümetine olan kararlı desteğimiz devam ediyor. Suriye ordusu, geçmişte olduğu gibi bir kez daha zafer kazanacaktır" diye konuştu.