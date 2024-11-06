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Giriş Tarihi: 6.11.2024 13:18

İran’dan Trump açıklaması: Politikamız…

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD Başkanı Trump’ın ülkenin yeni lideri olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarının genel politikada hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini bildirdi.

AA
İran’dan Trump açıklaması: Politikamız…

İran devlet televizyonuna göre İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhacirani, "ABD'deki başkanlık seçimlerinin bizimle çok bir ilgisi yok. Çünkü ABD ve İran genel politikası sabittir. Birinin yerine diğerinin gelmesiyle çok bir şey değişmeyecektir." dedi.

Donald Trump'ın zaferini ilan etmesine ilişkin ise Muhacirani, "Trump'ın yeniden kazanmasından endişelenmiyoruz. Bizim için iki aday arasında bir fark yok." ifadelerini kullandı.

İran Hükümet Sözcüsü Muhacirani, ABD seçim sonuçlarının İranlıların günlük hayatını etkilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

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İran’dan Trump açıklaması: Politikamız…
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