İran’dan Trump’a imalı uyarı: Blöfü bırak güvenliğini düşün

ABD-İran savaşında belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim" şeklindeki açıklamalarının ardından Tahran'ın imalı yanıtı dikkat çekti. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Trump'ın geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nden ayrılırken ikram aracıyla gizlice uçak değiştirdiğine yönelik haberlere atıfta bulunarak, "ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda durmaksızın blöf yapmak yerine kendi güvenliği konusunda endişelenmeli; aksi takdirde kendisini bir gün bir yemek kamyonunda saklanırken bulabilir" dedi.

KÖRFEZ'İN GÜVENİ AZALDI

Öte yandan Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Körfez ülkelerinin geniş çaplı silah tedariki ve güvenlik iş birliği konusunda Washington'a yönelik memnuniyetsizliğin arttığı ve bölge ülkelerini alternatif seçenekleri değerlendirmeye ittiği ifade edildi.