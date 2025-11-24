İran’dan Trump’a mektup: Müzakereye hazırız

Asriran haber sitesine konuşan İran Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mustafa Kevakebiyan, konuya ilişkin bilgi verdi.

Kevakebiyan, "Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından verilen bir mektup vardı. Bu mektup, (Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed) Bin Selman'a teslim edildi, o da bunu (ABD Başkanı Donald) Trump'a götürdü. Trump da hemen ardından (olumlu) bir tutum sergiledi." dedi.

İran lideri Ali Hamaney'in izniyle gönderilen mektupta, "İran'ın ABD'yle ön koşulsuz ve dayatmasız bir müzakereye hazır olduğu." ifadelerine yer verildiğini belirten Kevakebiyan, bu gelişmeler ışığında ülkesinin "savaş yönünde bir tercih kullanma eğiliminde olmadığını" düşündüğünü kaydetti.