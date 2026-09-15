İran’dan Trump’a müzakere resti: Şartlarımız yerine getirilene kadar görüşme yok
Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “müzakereye açığız” açıklamasının ardından Washington’a açık bir uyarıda bulundu. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, petrol ve boğazlarla ilgili dengelerin değiştiğini belirterek İran’ın şartları karşılanmadan görüşme yapılmayacağını ifade etti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden müzakere söylemlerine geri dönmesine yanıt verdi.
"ABD Başkanının 'müzakere yok'tan 'konuşmaya hazırız'a kadar karışık mesajlarına aldanmayın." ifadesini kullanan Rızai, şunları kaydetti:
"Petrol ve boğazlarla ilgili dengeler değişti. Durumu kurtarmaya çalışmak, yaklaşan şeyi durdurmaya yetmeyecek. İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok. Nokta!"
İRAN'IN MÜZAKERE ŞARTLARI
Son haftalardaki açıklamalarında İran ile görüşmeyeceklerini söyleyen Trump, dünkü açıklamasında "müzakereye açık" olduklarını belirtmişti.
İranlı yetkililer, ABD ile müzakerelere yeniden başlanması için Washington'un ablukayı ve ekonomik baskıları kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması gibi 17 Haziran'da iki ülke arasında imzalanan mutabakatta yer alan şartların karşılanmasını istiyor.