İran’dan Trump’a müzakere resti: Şartlarımız yerine getirilene kadar görüşme yok

"Petrol ve boğazlarla ilgili dengeler değişti. Durumu kurtarmaya çalışmak, yaklaşan şeyi durdurmaya yetmeyecek. İran'ın şartları yerine getirilene kadar görüşme yok. Nokta!"

İRAN'IN MÜZAKERE ŞARTLARI

Son haftalardaki açıklamalarında İran ile görüşmeyeceklerini söyleyen Trump, dünkü açıklamasında "müzakereye açık" olduklarını belirtmişti.

İranlı yetkililer, ABD ile müzakerelere yeniden başlanması için Washington'un ablukayı ve ekonomik baskıları kaldırması, dondurulan İran varlıklarını serbest bırakması ve İsrail'in Lübnan'a ve Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması gibi 17 Haziran'da iki ülke arasında imzalanan mutabakatta yer alan şartların karşılanmasını istiyor.