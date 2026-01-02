İran’dan Trump’a sert yanıt: “Müdahale bölgeyi istikrarsızlaştırır”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Laricani, İsrailli yetkililer ile Trump'ın açıklamalarının arka planının netleştiğini belirterek, "Protestocu esnafın duruşu ile yıkıcı unsurların eylemlerini birbirinden ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU İÇ MESELE, BEDELİ AĞIR OLUR"

Laricani, Trump'a seslenerek, ABD'nin İran'ın iç işlerine müdahalesinin yalnızca bölgeyi değil, Washington'un kendi çıkarlarını da zedeleyeceğini vurguladı.

Açıklamasında Amerikan halkına da seslenen Laricani, "Bu macerayı başlatan Trump'tır. Askerlerinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolara ilişkin, "Eğer İran, her zaman gibi barışçıl protestocuları vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Harekete geçmeye hazırız" paylaşımında bulunmuştu.