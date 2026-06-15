İran’dan Trump’a sürpriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın dün imzalanmasının planlandığını ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı'nın açılacağını duyurmuştu. Böylece savaşı 107'inci gününde bitirecek anlaşma Donald Trump'ın doğum günü olan 14 Haziran'a denk gelecekti. Fakat İran'ın sürpriz çıkışı ABD'nin planlamasında değişikliğe yol açtı. Oysa anlaşmanın dün yüz yüze değil elektronik imza yoluyla yapılacağı belirtilmişti. Fakat İran, "Mutabakat zaptı henüz nihai, hale getirilmemiştir" diyerek takvimde değişikliğe yol açtı. Bu da anlaşmanın Trump'ın 80'inci doğum gününde imzalanması planını sekteye uğrattı. İran'ın bu çıkışı, "Trump'a doğum günü sürprizi" olarak yorumlanıyor.

'İLİŞKİLER ÇOK İYİ OLACAK'

1946 doğumlu Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmanın 14 Haziran'da imzalanmasının planlandığını belirterek, "İmzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı herkes için açık olacak. ABD'nin İran ile ilişkisi önceki yönetimlerden çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. İran tarafı ise mutabakat zaptına ilişkin teknik, siyasi ve hukuki incelemelerini sürdürdüğü ve henüz nihai kararın verilmediğini belirtti.