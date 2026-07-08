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İran’dan Trump’ın NATO Zirvesi’ndeki açıklamalarına tepkiler peş peşe geldi: “Tek bir Amerikan askeri bile sağ olarak geri dönemeyecek"

İran’dan Trump’ın NATO Zirvesi’ndeki açıklamalarına tepkiler peş peşe geldi: “Tek bir Amerikan askeri bile sağ olarak geri dönemeyecek"

Türkiye’de düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde konuşan Trump’ın açıklamalarına İran yönetiminden sert tepkiler peş peşe geldi. İran Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, Trump’ın Hark Adası işgali sözlerine Hadi gelin, sizi bekliyoruz ve söz veriyoruz ki tek bir Amerikan askeri bile sağ olarak geri dönemeyecek" derken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, “Kabalığa büyük bir cesaretle cevap veririz" dedi.

Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 22:56 Son Güncelleme: 08 Temmuz 2026 23:05

İranlı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarına sert tepki gösterirken, İran Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, "Trump bir kez daha Hark Adası'nı işgal etmekten söz etti. Hadi gelin, sizi bekliyoruz ve söz veriyoruz ki tek bir Amerikan askeri bile sağ olarak geri dönemeyecek" dedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi ise, "Suçlu ve katil Trump ile kendi dilinde konuşmak gerekir, görünüşe göre güç dilini daha iyi anlıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde İran'a yönelik muhtemel saldırılara ilişkin yaptığı açıklamalara İran tarafından sert tepkiler geldi. İran Meclisi Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi, "Trump bir kez daha Hark Adası'nı işgal etmekten söz etti. Hadi gelin, sizi bekliyoruz ve söz veriyoruz ki tek bir Amerikan askeri bile sağ olarak geri dönemeyecek" ifadelerini kullandı.