İran'dan Umman ve Hürmüz Boğazı açıklaması: Müzakerelerde son aşamadayız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı’na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını söyledi.

İran’dan Umman ve Hürmüz Boğazı açıklaması: Müzakerelerde son aşamadayız
AA

İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

"SON AŞAMADAYIZ"

Erakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı.

İran’dan Umman ve Hürmüz Boğazı açıklaması: Müzakerelerde son aşamadayız

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN STATÜSÜ ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını söyleyerek, "İran ile Umman arasındaki müzakereler sonuçlandırılma aşamasında olup, son safhasına geçmektedir. İran ile Umman arasındaki görüşmeler iki taraflıdır ve diğer tarafı ilgilendirmiyor." ifadesini kullandı.

İran’dan Umman ve Hürmüz Boğazı açıklaması: Müzakerelerde son aşamadayız

Bekayi, ülkesinin, ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğine atıf yaparak, "ABD'liler eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar." dedi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #UMMAN #ABD #İRAN

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