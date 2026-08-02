İran’dan Umman ve Hürmüz Boğazı açıklaması: Müzakerelerde son aşamadayız

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN STATÜSÜ ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını söyleyerek, "İran ile Umman arasındaki müzakereler sonuçlandırılma aşamasında olup, son safhasına geçmektedir. İran ile Umman arasındaki görüşmeler iki taraflıdır ve diğer tarafı ilgilendirmiyor." ifadesini kullandı.