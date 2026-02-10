İran’dan uranyum mesajı

ABD- İran hattında karşılıklı tehditlerin ardından geçtiğimiz hafta Umman'da başlayan müzakerelerin olası savaşı durdurup durduramayacağı merak konusu. Müzakere masasında hem savaş hem de barış var. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin geçmişteki tutumları nedeniyle Tahran ile Washington arasında büyük bir güvensizlik duvarı oluştuğunu söyledi. Ülkesinin gerçek sonuçlara ulaşmayı hedeflediğini belirten Erakçi, ABD'nin de sonuç odaklı müzakerelere hazır olması gerektiğini ifade etti.

YAPTIRIM VE URANYUM MESAJI

İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada ise "Tüm ekonomik yaptırımlar kaldırılırsa uranyum zenginleştirme oranını düşürebiliriz" açıklaması geldi. Öte yandan İran'da Reform Cephesi Başkanı Azer Mansuri, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "anayasaya aykırı tutum" gerekçesiyle gözaltına alındı.

'DÜŞMANIN UMUDUNU KIRIN'

Devrimin 47'nci yıldönümü münasebetiyle halka seslenen İran lideri Ali Hamaney ise "ülke düşmanlarının devrimden önceki İran günlerine özlem duyduklarını" belirterek, bu umudun kırılması gerektiğini söyledi. Hamaney, "Düşmanı umutsuzluğa sürükleyin" dedi. Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, İsrail'in ABD'ye, Tahran yönetiminin, balistik füze programına ilişkin belirledikleri "kırmızı çizgiyi" aşması halinde İran'a tek başına saldırı düzenleyebileceği mesajını ilettiği iddia edildi.