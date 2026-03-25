İran’dan yeni Hürmüz hamlesi! “O ülkeler boğazdan geçebilir”

Orta Doğu'da enerji ve ticaret hattının kalbi olan Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken, İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tahran, belirli şartları sağlayan ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine izin verileceğini duyurdu.

"DÜŞMAN OLMAYAN GEMİLER GEÇEBİLİR"

İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, İran, ABD-İsrail dışındaki ülkelerin, "İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla" Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceklerini belirtti.

KOORDİNASYON ŞARTI GETİRİLDİ

Açıklamada, "Diğer devletlere ait veya onlarla bağlantılı gemiler de dahil olmak üzere, düşman olmayan gemiler, İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla, yetkili İran makamlarıyla koordinasyon halinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişten yararlanabilirler" denildi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı.

İran Meclisi'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerden geçiş ücreti alınmasını içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı da açıklanmıştı.