İran'dan "yeni NOTAM" iddialarına yalanlama

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, sosyal medyada dolaşıma giren "İran tarafından yeni bir NOTAM yayımlandığı" yönündeki iddialar üzerine Sivil Havacılık Kurumu bir açıklama yaptı.

"ÜLKENİN HAVA SAHASI KOŞULLARI HER ZAMANKİ GİBİ DEVAM ETMEKTE"

Açıklamada, NOTAM yayımlandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Ülkenin hava sahası koşulları her zamanki gibi devam etmekte ve uçuşlar planlandığı gibi sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör