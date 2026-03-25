İran’ı bırak ülkene bak

İsrail'in siyonist emellerinin peşinden ülkesini İran'a karşı savaşa sürükleyen ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştiriler her geçen gün şiddetleniyor. ABD medyası bir yandan Trump'ın "müzakereler" diyerek geri dönüşünü eleştiren haberler yayınlarken diğer taraftan da ABD kamuoyunda farklı bir öfke büyüyor.

ABD'de İç Güvenlik Bakanlığı'ndaki kısmi hükümet kapanması nedeniyle havalimanlarında ciddi bir personel sıkıntısı yaşanıyor. CNN'e göre binlerce çalışan şubat ayının ortasından bu yana maaşlarını alamıyor ve bu yüzden işlerine gitmiyor. Personel eksikliği nedeniyle en az 4 saat süren uzun kuyruklar oluşuyor.

ICE ÖFKESİ PATLADI

Trump yönetimi de havalimanlarındaki kaosu önlemek için Ulaşım Güvenliği İdaresi'ne (TSA) destek vermek üzere ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerini 14 bölgede görevlendirdi. Başta Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği olmak üzere bazı insan hakları savunucuları, silahlı ICE görevlilerinin daha önce bu tür iç güvenlik görevlerinde kullanılmadığına dikkati çekerek uygulamanın gerilimleri artırabileceği ve yabancı uyrukluların seyahat kararlarını etkileyebileceği uyarısında bulundu. ICE ajanlarına karşı ABD kamuoyunda halihazırda yoğun bir tepki vardı. Görevlendirme sonrası "Trump öfkeyi bastırmak için güç gösterisi yapıyor" yorumları başladı.

'İSRAİL'E VAR BİZE YOK'

Havaalanlarında toplanan öfkeli kalabalıklar ayrıca Trump'a İran savaşı üzerinden de sert eleştirilerde bulunuyor. "ICE dışarı, Trump, TSA'nın maaşlarını hemen öde" yazılı pankartlar açılırken, tecrübeli havalimanı çalışanlarının yerine iş bilmeyenlerin devreye sokulmasının ABD'nin içine düştüğü acziyeti gösterdiği belirtildi. Sosyal ağlarda da çok sayıda kişi "İsrail'e askeri ve para desteği var, ama kendi ülkesinin çalışanlarına maaş yok" paylaşımları yaptı. Trump destekçisi milliyetçi gruplar da ABD askerlerinin İsrail için ölmesni eleştiriyor. Trump ise ICE'ın operasyonlarına "gerektiği sürece" destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

TÜNELDE 4 SAAT BEKLEDİLER

ABD'lilerin havalimanı çilesini öyle boyutlara ulaştı ki Houston Bush Havalimanı'nda yüzlerce yolcu tünelde 4 saat boyunca beklemek zorunda kaldı. ABD medyasındaki haberlerde yolcuların uzun bekleme süreleri boyunca sinir krizleri geçirdikleri aktarıldı. ABD Kongresi'nin bütçe konusunda uzlaşamamasından ötürü İç Güvenlik Bakanlığı'nda 14 Şubat'ta kısmi kapanma başlamış, ABD Sahil Güvenliği başta olmak üzere bakanlığın birçok hizmetinde aksama riski ortaya çıkmıştı.