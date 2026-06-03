İran’ı iç savaştan Erdoğan kurtardı

İsrail ordusu eski İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Tamir Hayman, ABD'de yayın yapan PBS kanalına verdiği röportajda ülkesinin Tahran yönetimini devirmek için kurduğu kirli planı deşifre etti. Hayman, ABD ve İsrail'in terör örgütü PKK uzantılı oluşumun da aralarında olduğu bazı grupları İran'a saldırtma planının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı ikna etmesi neticesinde akamete uğradığını söyledi.

YÖNETİMİ DEVİRECEKLERDİ

İsrailli yetkili ayrıca eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın başa getirilmesi dahil olmak üzere bir dizi gizli planı yürütmeye çalıştığını söyledi.

Yetkili, "Ahmedinejad konusuna gelecek olursak, gerçekleştirilmesi planlanan çok ama çok benzersiz bir özel operasyonlar silsilesi vardı ve Ahmedinejad bu silsilenin bir parçasıydı. Kürt harekâtı hariç, operasyonların geri kalanı kamuoyuna tamamen açıklanmadı. Bu operasyonlar zincirinin, Kürt harekâtıyla başlatılması öngörülüyordu." dedi.

"TRUMP TEMMUZDA ANKARA'YA GELEBİLİR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında bir TV kanalına konuştu. Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını ifade etti.