İran’ı sarsan kaza: Reisi’nin helikopteri kayboldu

İran, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ve 'sert iniş' yapan helikopterle bağlantının kesilmesinin şokunu yaşıyor.Reisi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün iki ülke sınırındaki Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yaptı. Ardından dönüşe geçen Reisi'nin helikopteriyle irtibat kesildi. Helikopterin, yerel saatle 13.30'da Kaleyber ve Verzigan arasında olumsuz hava şartları nedeniyle 'sert iniş' yaptığı bildirildi.Konvoydaki diğer 2 helikopter, yaklaşık 15-20 dakika bölgede Reisi'nin helikopterini aradı, ama sonuç alamadı. İlk aşamada biri helikopter mürettebatı, diğeri yolcu 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğu belirtildi. Bir mürettebatın cep telefonu sinyalinden kaza yerinin tespit edildiğini, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşılamadığı kaydedildi.Helikopterde, Reisi'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Doğu Azerbaycan Eyaleti Valisi Malik Rahmeti'nin de bulunduğu belirtildi.Kazadan derin üzüntü duyduğunu belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum" dedi.Türkiye, İran'ın talebi üzerine, arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek için gece görüş kabiliyetli bir- Cougar helikopter ve Akıncı İHA görevlendirdi. AFAD'a bağlı 32 dağcı da 6 araçla bölgeye hareket etti.