İran’ı sel vurdu: 5 ölü
İran’ın Fars eyaletinde son iki günde meydana gelen aşırı yağışlar sele yol açtı. Doğal afet nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Fars Eyaleti Kriz Yönetimi Müdürü Gulamrıza Gulami konuya ilişkin bilgi verdi.
Gulami, "Son iki günde 186 milimetre yağış kaydedildi. Bu görülmemiş yağış, 5 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu." dedi.
Selin tarım sektöründe geniş çaplı zararlara yol açtığını dile getiren İranlı yetkili, bu tür krizlere karşı hazırlık amacıyla çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı.