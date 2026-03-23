İran’ın batısına saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı

İran basınının Loristan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, Loristan'ın Hürremabad kentinin kuzeyindeki sivil yerleşim noktalarına düzenlenen ABD-İsrail saldırılarında 6 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

43 KİŞİ YARALANDI, 4 BİNA YIKILDI

Birçok evin hasar gördüğü ve 4 binanın ise yıkıldığı saldırılarda, 43 kişinin de yaralandığı bildirilirken can kaybının artabileceği bilgisi verildi.