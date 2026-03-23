İran'ın batısına saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı
İran'ın batısındaki Loristan eyaletine bağlı Hürremabad kentinde ABD-İsrail'in sivil yerleşim noktalarına düzenlediği saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralandığı bildirildi.
43 KİŞİ YARALANDI, 4 BİNA YIKILDI
Birçok evin hasar gördüğü ve 4 binanın ise yıkıldığı saldırılarda, 43 kişinin de yaralandığı bildirilirken can kaybının artabileceği bilgisi verildi.