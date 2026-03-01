İran'ın misilleme saldırıları sürüyor: BAE'nin simgelerinden olan Burj Al Arab vuruldu!
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşı Tahran'ın gerçekleştirdiği misillemelerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti de füzelerin hedefi oldu. Palm Cümeyra semtinde yer alan birçok lüks otel saldırıların hedefi oldu. Füzelerin isabeti sonrası yangın çıkarken 4 kişi yaralandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran tarafından düzenlenen saldırılarla eş zamanlı olarak patlamaların meydana geldiği ve 4 kişinin yaralandığını duyurdu.
Açıklamada, acil müdahale ekiplerinin derhal sevk edildiği ve ilgili makamlarla koordinasyon halinde çalışıldığı ifade edilerek, olayda yaralanan 4 kişiye gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı kaydedildi.
İRAN İHA'LARLA SALDIRDI
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan dünyaca ünlü beş yıldızlı Burj Al Arab'ın da aralarında olduğu birçok noktaya İran'a ait bir insansız hava aracı saldırdı.
HAVALİMANI DA VURULDU
Olayın ilişkin ayrıntı verilmezken, Arap basınında ve sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, İran füze saldırısının ardından havalimanındaki bir binada hasar oluştuğu görüldü. Öte yandan BAE, dün erken saatlerde ülkenin çeşitli bölgelerinin, özellikle başkent Abu Dabi'nin İran saldırılarına hedef olduğunu ve 4 kişinin yaralandığı bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.