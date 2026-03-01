  • Haberler
İran'ın misilleme saldırıları sürüyor: BAE'nin simgelerinden olan Burj Al Arab vuruldu!

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşı Tahran'ın gerçekleştirdiği misillemelerin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti de füzelerin hedefi oldu. Palm Cümeyra semtinde yer alan birçok lüks otel saldırıların hedefi oldu. Füzelerin isabeti sonrası yangın çıkarken 4 kişi yaralandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran tarafından düzenlenen saldırılarla eş zamanlı olarak patlamaların meydana geldiği ve 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, acil müdahale ekiplerinin derhal sevk edildiği ve ilgili makamlarla koordinasyon halinde çalışıldığı ifade edilerek, olayda yaralanan 4 kişiye gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı kaydedildi.

İRAN İHA'LARLA SALDIRDI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan dünyaca ünlü beş yıldızlı Burj Al Arab'ın da aralarında olduğu birçok noktaya İran'a ait bir insansız hava aracı saldırdı.

HAVALİMANI DA VURULDU

Olayın ilişkin ayrıntı verilmezken, Arap basınında ve sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, İran füze saldırısının ardından havalimanındaki bir binada hasar oluştuğu görüldü. Öte yandan BAE, dün erken saatlerde ülkenin çeşitli bölgelerinin, özellikle başkent Abu Dabi'nin İran saldırılarına hedef olduğunu ve 4 kişinin yaralandığı bir kişinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

24 EYALET HEDEF ALINDI 201 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.

