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Giriş Tarihi: 10.9.2023 00:13

İran'ın Paris Büyükelçiliğinin giriş kapısı ateşe verildi

İran'ın Fransa'nın başkentindeki Paris Büyükelçiliğinin "rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler" tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

AA
İran’ın Paris Büyükelçiliğinin giriş kapısı ateşe verildi

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Paris Büyükelçiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, büyükelçiliğin konsolosluk bölümünün giriş kapısı rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Saldırı sonrasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangının kısa sürede söndürüldüğü aktarıldı.

Yangında küçük çaplı hasar meydana geldiği ve saldırıdan sonra kaçan saldırganların tespit edilip yakalanması için Fransa Dışişleri Bakanlığı ve polis yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

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İran'ın Paris Büyükelçiliğinin giriş kapısı ateşe verildi
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