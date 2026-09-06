İran’ın petrol damarına füze saldırısı

ABD ve İran hattında gerilim tırmanmaya devam ediyor. İran basınına göre, dün sabah Basra Körfezi'ndeki petrol ihraç terminali Hark Adası'nda İran'a ait bir petrol tankeri ABD ordusunun saldırısına uğradı. Geminin 4 füzeyle hedef alındığı aktarıldı. Can kaybı yaşanmadığı ve mürettebatın tahliye edildiği bilgisi verildi. Bu gelişme, Tahran'ın iddiaya göre Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere karşı gemisavar füzeler fırlatmasından bir gün sonra yaşandı. Öte yandan The New York Times'ın haberine göre, İran'ın Ortadoğu'daki hedefleri vurma kabiliyetine olan güveni arttı. İran'ın ABD'yi "zor durumda bırakmak amacıyla" çatışmayı aylarca sürdürmeye kararlı göründüğü öne sürüldü. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesine yönelik ABD yaptırımları ve deniz ablukasına işaret ederek "Ekonomik savaşa karşı programımız var. Düşman bu cephede de yenilecek" dedi.





PENTAGON'DA KÖSTEBEK AVI

New York Times gazetesine göre, ABD Genelkurmay Başkanlığının üst düzey yaklaşık 50 personeli, İran'a yönelik saldırılarla ilgili bilgilerin basına sızmasının ardından "yalan makinesi (poligraf)" testine tabi tutuldu. Geçen haftalarda ABD medyasında, İran'a yönelik devam eden saldırılar nedeniyle ABD ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığına ilişkin haberler sıkça yer almıştı.



ORTADOĞU PLANI SIZDI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın sona ermesinin ardından Ortadoğu'da uygulanacak yeni bir strateji üzerinde çalıştığı ileri sürüldü. Axios'un haberine göre, taslak aşamasındaki planın merkezinde İran'ın bölgesel çevrelenmesi ve İsrail'in komşularıyla normalleştirilmesi var. Planda üç temel hedef öne çıkıyor. İran'ı bölgesel ittifakla çevrelemek, Gazze ve Lübnan krizlerini kesin çözüme kavuşturmak ve Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesini sağlamak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör