İran’ın Unesco mirasında çatlak alarmı

İran'ın zengin kültürel mirasına 2 bin 500 yıldır ev sahipliği yapan İsfahan eyaletindeki Persepolis kentini oluşturan tarihi yapılar zemin çökmesi tehdidi ile karşı karşıya kaldı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan antik kent harabeleri su seviyesinin düşmesi nedeniyle ciddi çatlaklar oluşturmaya başladı. Leibniz Üniversitesi Jeobilimler Merkezi'nden Profesör Motagh ise bölgeye su taşıyan Zayende Nehri'nin kurumasının çatlakları oluşturmada etkili olduğunu ifade etti. İran Kültür Mirası Bakanı, Persepolis antik kenti için İran kültürünün vitrini değerlendirmesinde bulunarak bölgenin önemini vurguladı.