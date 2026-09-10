İran’ın Ürdün’e saldırısında dikkat çeken bilanço: ABD savaş uçakları hasar aldı

CBS News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece, ABD'nin Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'ne saldırısına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Bu saldırıda ABD'nin yaklaşık 8 "F-15" savaş uçağının hasar aldığını öne süren kaynaklar, hasarların az olmasına rağmen uçakların servise gönderilmek zorunda kalındığını belirtti.

Ayrıca "Warthog" olarak bilinen 1 "A-10 Thunderbolt" taarruz uçağının da kanadının kırıldığını aktaran kaynaklar, olayda hiçbir ABD askerinin ölmediğini kaydetti.