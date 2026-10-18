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İran'ın yeni Savunma Bakanı’ndan ilk açıklama: Siyonistlerle savaşmak için hazırız

İran’ın yeni Savunma Bakanı Mehrdad Ahlaki Kitapçi, İsrail saldırısı ihtimaline karşı savunma sanayisinde yeni önlemler aldıklarını açıkladı. Silah üretim tesislerinin dağlarda ve güvenli bölgelerde kurulduğunu belirten Kitapçi, İran’ın yerli imkanlarla geliştirdiği “ağır savaş uçağının” gelecek yıl havalanacağını söyledi.

İran’ın yeni Savunma Bakanı’ndan ilk açıklama: Siyonistlerle savaşmak için hazırız
AA
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İran'ın yeni Savunma Bakanı Mehrdad Ahlaki Kitapçi, İran basınında yer alan ilk açıklamasında ülkesine yönelik İsrail saldırısı ihtimali hakkında konuştu.

Ahlaki, Savunma Bakanlığı ve bilimsel kuruluşlar aracılığıyla silah ürettiklerini belirterek, "Yeni üretim tesislerini eski yerlere değil dağlara ve güvenli yerlere kuruyoruz. Siyonistlerle savaşmak için parmağımız tetikte hazırız." ifadelerini kullandı.

Ahlaki ayrıca, İran'ın yerli imkanlarla geliştirdiği "ağır savaş uçağının" gelecek yıl havalanacağını söyledi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İRAN

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