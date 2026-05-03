İran’ın yeni savunma planı: Mayınlı yunuslar
Hürmüz Boğazı'nda ABD ile sağlanan gergin ateşkes süreci devam ederken, İranlı sertlik yanlısı gruplar, petrol ihracatının engellenmesini bir "savaş ilanı" olarak nitelendiriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, Tahran yönetimi bu ablukayı kırmak adına daha önce kullanılmamış askeri yöntemleri devreye sokmayı planlıyor. Bu planlar arasında en dikkat çekici olanı ise bölgedeki ABD savaş gemilerine karşı mayın taşıyan eğitimli yunusların kullanılması ihtimali olarak öne çıkıyor.