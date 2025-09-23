İranlı diplomatlara ‘alışveriş’ sınırlaması: Lüks ürünlere özel izin

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin yalnızca BM merkezine gidip gelmeleri gereken alanlarla sınırlı olacağını duyurdu. Pigott, New York'taki İran misyonu çalışanlarının bile toptan mağaza üyeliği ve alışveriş yapmak için önceden izin almak zorunda olduğunu söyledi.