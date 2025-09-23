İranlı diplomatlara ‘alışveriş’ sınırlaması: Lüks ürünlere özel izin
ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York’a gelen İranlı diplomatların alışverişine yeni kısıtlamalar getirdi. İranlı diplomatların 1000 doların üzerindeki saat, mücevher, deri ve ipek giyim, kürk, parfüm, elektronik cihazlar, alkollü içecekler ve 60 bin doları aşan otomobilleri satın almak için Washington’dan özel izin almaları gerektiği ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin yalnızca BM merkezine gidip gelmeleri gereken alanlarla sınırlı olacağını duyurdu. Pigott, New York'taki İran misyonu çalışanlarının bile toptan mağaza üyeliği ve alışveriş yapmak için önceden izin almak zorunda olduğunu söyledi.
LÜKS ÜRÜNLERE ÖZEL YASAK
Pigott, "İran halkı sıkıntı içinde yaşarken İranlı yetkililerin New York'ta lüks alışveriş yapmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.